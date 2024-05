Im Winter Ski und Snowboard, im Sommer Mountainbike: Das Angebot an Bikeparks in den Bergen im Alpenraum wächst - auch rund um Ischgl.

Ischgl (dpa/tmn) – Im Tiroler Paznauntal eröffnet diesen Sommer ein neuer Trailpark für Mountainbiker. Zum Start gibt es zwei Trails mit rund 6,7 und 1,4 Kilometern Länge mit leichten bis schweren Abschnitten. Sie starten beide an der Bergstation der Alpkogelbahn, teilt der Tourismusverband Paznaun-Ischgl mit. Außerdem gibt es ein Übungsgelände sowie einen 800 Quadratmeter großen Pumptrack mit Wellen und Sprüngen.

Der neue Bikepark namens «Silva Trails» soll am 5. Juli eröffnen und danach noch wachsen: Drei weitere Trails seien bereits in Planung.

Auch Bikerevier von Ischgl und Samnaun wächst

Erweitert wird auch die Silvretta Bike Arena Ischgl/Samnaun. Im Winter stehen in diesem Gebiet rund 240 Kilometer Skipisten zur Verfügung, im Sommer sind es nun knapp 89 Kilometer Biketrails. Denn zu dieser Saison kommen zwei neue Trails im höheren Schwierigkeitsbereich mit rund 16,3 bzw. rund 12,8 Kilometern Länge dazu.

Das Gebiet an der Grenze von Österreich und Schweiz zählt laut dem Tourismusverband mit seinen elf Trails zu den größten Bikerevieren in den Alpen und soll 2025 weiter wachsen.

Neues Trainingscenter für E-Bikes geplant

In Ischgl, dem Hauptort des Tals, wird zudem an einer Neuheit für E-Bike-Touristen gebaut: Ein Parcours, auf dem die Fahrweise gemessen, analysiert und somit trainiert werden soll. Etwa, wie man Hindernissen auf Trails besser ausweicht.

Dieses E-Bike Riding Center soll bis 2026 schrittweise fertigstellt werden, so der Tourismusverband. Auf der Terrasse der Silvretta Therme in Ischgl soll diesen Sommer ein Prototyp errichtet werden, der erste Einblicke in das Konzept gewährt. Ischgl liegt im Südwesten Österreichs, rund 100 Kilometer von Innsbruck entfernt.

