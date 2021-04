Es fehlte einfach das schützende Dach eines Zirkuszelts. Deshalb lief bei der „Drive-In-Show“ des Circus Roncalli am Sonntag regenbedingt einiges anders als geplant. Der berühmte Zirkus war beim Carstival auf dem Mannheimer Maimarktgelände zu Gast.

So hatte man sich das mit den erst in der vergangenen Woche eingerichteten „Lounge-Boxen“ sicher nicht vorgestellt. Jeweils bestückt mit bis zu vier Liegestühlen, einem Sonnenschirm und einer Soundbox, die den Ton der jeweiligen Veranstaltung überträgt, sollten sie eigentlich für sommerliches Open-Air-Feeling und die neue Freiheit stehen, das Autokino auf dem Mannheimer Maimarktgelände auch ohne Auto besuchen zu können. Beim Auftritt des Circus Roncalli taten die Inhaber dieser exklusiven Logenplätze allerdings gut daran, Regenbekleidung anzulegen und die Regenschirme aufzuspannen.

Über Kameras auf die Leinwand

„Hier oben ist es extrem nass“, erklärte auch der Sprecher des Zirkus, der durch den Abend führte. Kurzerhand wurde vor der erhöhten Bühne eine Manege auf ebener Erde eingerichtet, die geschützter lag. „Das ist einfach sicherer für unsere Künstler, damit sich hier heute trotz des Regens keiner verletzt“, erklärte der Zirkusdirektor. Nicht Bernhard Paul persönlich übrigens, sondern ein Kollege. „Nur damit Sie sich nicht wundern, warum hier oben nichts ist. Sie werden über die Kameras natürlich alles auf der Leinwand erleben können!“

Die zirzensischen Attraktionen waren also vornehmlich auf der 300 Quadratmeter großen Kinoleinwand zu sehen und die Zuschauer darauf angewiesen, was die Kameraleute einfingen. Bei der Vielzahl an Darbietungen, die mitunter gleichzeitig erfolgten, ging auf dem Weg vom Zirkusrund auf die LED-Leinwand ein Teil des Gebotenen verloren. Auch die so charakteristische Nostalgie, die gerade Roncalli gerne wachruft, kommt im profanen Pop-up-Autokino freilich nur in einem viel geringeren Maß zur Geltung als im gewohnt verschnörkelten Ambiente des hauseigenen Zirkuszelts und der ausgesuchten Zirkuswagen drumherum.

Schon eine Show vor der Show

Aber Roncalli versteht ja viel davon, auch abseits der Bühne Zirkus zu machen und schickte schon lange vor dem wetterbedingt verspäteten Beginn der Vorstellung Jongleure, Akrobaten, Stelzengänger, Einradfahrer oder fabelhafte Schmetterlingswesen in die Reihen der 550 geparkten Autos. In fantasievollen Kostümen und mit improvisierten Kunststücken verkürzten sie dem einschließlich vieler Familien auffallend bunt gemischten Publikum die Wartezeit.

Der eigens errichtete Baukran, der hoch über der Bühne weit auf das Carstival-Gelände hinausragte, kam zwar zur Geltung, aber nicht zum Einsatz. Der Auftritt des Duos Queens of Baroque in zwölf Metern Höhe musste wegen des Regens entfallen. Das fünfköpfige Live-Orchester und alle anderen Künstler aber trotzten dem Regen, der just mit dem Erscheinen von Lili Paul-Roncalli, dem Star des Abends, nachließ. In einem leider recht kurzen Auftritt verbog die Kontorsionskünstlerin und jüngste Gewinnerin der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ ihren Körper in alle denkbaren und undenkbaren Richtungen und jonglierte mit einem Stoffkissen wie mit einem Stück Pizzateig.

Hula-Hoop und Clowns

Die drei italienischen Bello Sisters und die vier ecuadorianischen Cedenos Brothers zeigten gekonnt akrobatische und equilibristische Figuren, Jemile Martinez jonglierte unter Einsatz seines ganzen Körpers mit Fußbällen, Geraldine Philadelphia tanzte mit Hula-Hoop-Reifen, während das russische Duo Minasov mit unglaublich schnellen Kostümwechseln verblüffte, die es noch dazu in beschwingte Tänze einbaute. In den Umbaupausen unterhielten die routinierte Band und der kleine, zaubernde Clown Monsieur Momo bestens. Er sagte am Ende: „Wir hoffen, auch einmal in einem Zelt in Mannheim gastieren zu dürfen.“ Nach der Vorstellung herrschte allerdings zunächst Chaos, weil vorab versäumt worden war, die Besucher darauf hinzuweisen, wie die Ausfahrt vom Maimarktgelände geregelt vonstatten geht.