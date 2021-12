Nach einem Spitzenwert von 380 gemeldeten Neuinfektionen am 25. November und zahlreichen Tagen mit weit über 200 neuen Fällen scheint sich das Infektionsgeschehen in Mannheim zu beruhigen. Es gebe einen validen Rückgang bei den Corona-Zahlen, sagt Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Am Montag sind in Mannheim 77 neue Corona-Fälle gemeldet worden, am Dienstag kamen 159 hinzu. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 351. Ende November war ein Höchstwert von 588 erreicht worden. Auch die Lage auf den Intensivstationen der Mannheimer Kliniken hat sich offenbar leicht entspannt. Von einer fast 40-prozentigen Belegung mit Covid-Patienten in der ersten Dezemberwoche ist ihr Anteil auf rund 33 Prozent gesunken. Von diesen 36 Menschen würden 27 invasiv beatmet, hieß es. Insgesamt wurden in Mannheim bislang 383 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt.