Auch in Mannheim spitzt sich die Corona-Lage weiter zu. Tag für Tag steigt die Anzahl der Neuinfektionen, die Intensivstationen in den drei Krankenhäusern der Stadt sind nahezu voll belegt. Die Verwaltung versucht mit immer neuen Verordnungen der Lage Herr zu werden. Ab Montag gilt nun auch eine Testpflicht für Kita-Kinder.

Nachdem die Anzahl der Corona-Neuinfektionen nach den Ostertagen zunächst wieder gesunken war, keimte in Mannheim kurz Hoffnung auf. Seitdem aber kennen die Fallzahlen jedoch nur noch eine Richtung und gehen jeden Tag weiter nach oben. Nahezu voll belegt sind inzwischen die Intensivstationen in den drei Mannheimer Krankenhäusern. Nur sechs von 107 Betten seien noch frei, informierte der Leiters des Mannheimer Gesundheitsamts, Peter Schäfer, am Donnerstag den Hauptausschuss des Gemeinderats.

In intensivmedizinischer Behandlung befanden sich dort am Donnerstag nach Aussage Schäfers 25 Corona-Patienten, 17 von ihnen müssen invasiv beatmet werden. Die Überlebenschance liege in diesen Fällen der Erfahrung nach bei rund 50 Prozent. Weitere 58 Covid-Patienten befänden sich auf Isolierstationen der Kliniken. Bisher müssen laut Schäfer wegen der vollen Intensivstationen aber noch keine geplanten Operationen verschoben oder abgesagt werden.

45 Infektionsherde bekannt

„Derzeit kommen pro Woche rund 500 Neuinfektionen hinzu“, sagte Schäfer. Die 7-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt aktuell bei 173. Fast 14.000 Menschen haben sich in Mannheim bisher mit dem Virus infiziert. Die große Mehrheit davon ist genesen, derzeit gibt es knapp 1300 akut Erkrankte. 270 Menschen sind bisher an oder mit dem Virus gestorben.

Wie Schäfer sagte, seien dem Gesundheitsamt aktuell 45 sogenannte Infektions-„Cluster“ bekannt, davon die Hälfte in Betrieben, Praxen und Einrichtungen. Einige Cluster, also Infektionsherde, gebe es auch in Kindertagesstätten und Schulen. Hintergrund ist, dass sich die mittlerweile vorherrschende britische Virus-Mutante auch stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet.

Bis zu 2000 Impfungen pro Tag

Die Stadt Mannheim hat deshalb gerade erst ihre Regeln für Einrichtungen zur Kinderbetreuung geändert, informiert Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Ab Montag sei für die Erzieher und Erzieherinnen und alle Kinder die Teilnahme an einem Covid-19-Test zweimal pro Woche verpflichtend, ein negatives Test-Ergebnis Voraussetzung für den Zutritt zur Einrichtung.

„Es ist überfällig, dass auch in Betrieben verpflichtende Tests eingeführt werden“, sagte Stadtrat Reinhold Götz (SPD) in der folgenden Diskussion. Er wisse, dass nicht in allen Mannheimer Betrieben freiwillige Tests angeboten würden. Neben einer Kampagne mit dem Aufruf an die Bürger zu Kontaktbeschränkungen und Tests setzt die Stadt vor allem auf das beschleunigte Impfen. „Im Impfzentrum in der Maimarkthalle sollen ab kommender Woche statt bisher 1100 bis zu 2000 Menschen pro Tag eine Impfung erhalten“, kündigte Kurz an. Der Betrieb werde dazu auf zwölf Stunden pro Tag ausgeweitet. Weil der Impfstoff AstraZeneca nicht mehr für unter 60-Jährige verwendet werden soll und somit Kontingente frei werden, soll es ein „besonderes Angebot“ für über 60-Jährige geben, die sich damit impfen lassen wollen. Bürger über 70 Jahre werden dagegen schriftlich zur Impfung eingeladen und erhalten so einen Termin.

Bisher 90.000 Impfungen durchgeführt

Aktuell sei der Jahrgang 1944 abgeschlossen und 1945 an der Reihe, berichtete Oberbürgermeister Kurz. Wie weiter mitgeteilt wurde, haben alle über 80-Jährigen bereits per Post ein Impfangebot erhalten. Bisher wurden in Mannheim mehr als 90.000 Impfungen durchgeführt, davon sind fast 60.000 Erstimpfungen. Dazu kommen nun die Impfungen in den Hausarztpraxen. „Das Land will schnellstmöglich auf eine Million Impfungen pro Woche kommen“, sagte Kurz. Um dieses Ziel erreichen zu können, seien noch eine Zeit lang beide Angebote nötig, also Hausarztpraxen und Impfzentren.