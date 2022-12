Der Senat der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) hat zwei neue Vizepräsidentinnen gewählt: Amtsinhaberin Professorin Edith Rüger-Muck beginnt ihre zweite Amtszeit am 1. Februar. Neu in diese Position berufen wurde Professorin Nina Knape.

Wie die Hochschule weiter mitteilte, löst sie im März 2023 ihre Vorgängerin Professorin Ellen Bareis ab, die auf eigenen Wunsch nicht wieder antrat. Die beiden Vizepräsidentinnen komplettieren zusammen mit Hochschulpräsident Professor Gunther Piller und Kanzlerin Carolin Nöhrbaß die Hochschulleitung. Die Amtszeit der Vizepräsidentinnen beträgt jeweils vier Jahre.

Rüger-Muck, seit Februar 2019 Vizepräsidentin für Internationales und Diversity, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und arbeitete anschließend als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung in Vallendar, bevor sie 2003 promoviert wurde. 2011 wurde sie auf eine Professur für Marketing an die Hochschule Ludwigshafen berufen und war zunächst am Weincampus Neustadt tätig. Seit 2015 leitet sie den Masterstudiengang Internationales Marketing Management. Mit der neuen Amtszeit ändert sich der Zuschnitt ihres Ressorts: Sie ist dann Vizepräsidentin für Internationales und Kommunikation.

Knape ist seit 2015 Professorin für Hebammenwissenschaft und Leiterin der Bachelorstudiengänge Hebammenwesen und Hebammenwissenschaft sowie Mitglied im Hochschulrat an der HWG. Die 47-jährige hat nach ihrer Berufszulassung als Hebamme Pflege- und Gesundheitsmanagement an der Hochschule Osnabrück studiert. Ihr besonderes Interesse gilt der Versorgungsforschung. Ihre Promotion hat sie an der Universität Witten/Herdecke 2017 abgeschlossen. Knape übernimmt im März das Amt der Vizepräsidentin für Studium, Lehre und Diversität.