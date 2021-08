Nicht einmal eine Stunde nach ihrem Beginn war die Hauptrundenbesprechung der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz im Sportheim des FV Freinsheim wieder zu Ende. Dies lag an einem bisher einmaligen Szenario. Außerdem gibt es für die Klubs mehr Geld.

Die B-Klasse Rhein-Pfalz schrumpft. 14 statt bislang 16 Teams gehören der Liga diese Saison an. Die Runde wird in zwei Gruppen mit je sieben Mannschaften aufgeteilt. Der TSV Eppstein hat seine Zweite Mannschaft abgemeldet und der SV Studernheim spielt künftig in der B-Klasse Süd, informierte Staffelleiter Thomas Knecht-Jentzsch. Die Studernheimer kehren in ihre alte Liga zurück, weil die FG Nord Ludwigshafen ihre Mannschaft abgemeldet habe und der FC Arminia Ludwigshafen III zukünftig als Kickers Neuhofen in der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt spielt.

Der Gruppe eins der B-Klasse Nord gehören nun der ASV Mörsch, SC Bobenheim-Roxheim II, TSV Eppstein, TuS Flomersheim, VT Frankenthal, Vatanspor Frankenthal und der VfR Frankenthal II, der Gruppe zwei Eintracht Lambsheim, FV Freinsheim II, SG Leiningerland, SV Weisenheim am Sand II, TSG Eisenberg II, TSV Bockenheim und TuS Dirmstein an. „Die jeweils ersten Drei der Abschlusstabellen der Hauptrunde qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde. Die jeweils letzten Vier ermitteln in einer Abstiegsrunde bis zu vier Absteiger“, sagte Knecht-Jentzsch. Die Teams, die in der Aufstiegsrunde einen der ersten drei Plätze erreichen, steigen in die A-Klasse Rhein-Pfalz auf.

Pokalendspiele in Ludwigshafen schwach besucht

Ehrenkreisvorsitzender Peter Schakewitsch sagte, dass den Vereinen zukünftig mehr Geld zur Verfügung stehe. „Die Zuschüsse pro Jugendmannschaft sind von 50 auf 75 Euro erhöht worden. Außerdem finanziert der Verband Vereinen mit Juniorenteams Minitore, für Clubs mit F- und G-Junioren zwei weitere“, sagte er. Zudem würden weiterhin bei Spielverlegungen keine Gebühren anfallen. „Anträge auf Verlegungen können allerdings nur noch online gestellt werden“, sagte Knecht-Jentzsch. Neu sei, dass nun auch in der B-Klasse Rückwechsel erlaubt seien – allerdings nicht im Kreispokalwettbewerb. Beschlossen worden sei auch die Wiedereinführung der Zeitstrafe. Allerdings finde zunächst in Hessen ein Probebetrieb statt.

Der als Nachfolger von Schakewitsch als neuer Kreisvorsitzender gewählte Klaus Rings hoffe, dass nicht zum dritten Mal in Folge eine Saison coronabedingt vorzeitig abgebrochen werden müsse. Klaus Hilbrecht, der für den Kreispokal Rhein-Pfalz zuständig ist, bedauerte, dass beim Kreispokal-Endspiel am Samstag in Maudach nur 257 Zuschauer erschienen seien. „Leider ist es so, dass der Besuch schlechter ist, wenn das Finale in Ludwigshafen stattfindet. Warum das so ist, weiß ich nicht“, bedauerte er. Die erste Runde des neuen Wettbewerbes ist am 10. August. Da nicht alle Vereine über eine Flutlichtanlage verfügen, sollen im November keine Pokalspiele stattfinden.