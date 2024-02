„Wir vom Berliner Platz“ ist eine ehrenamtliche, lose Vereinigung und Initiative, die es sich seit mehr als zehn Jahren zur Aufgabe macht, das Erscheinungsbild und das Image des Berliner Platzes im Ludwigshafener Zentrum zu verbessern und in ein positives Licht zu rücken. In der Auftaktsitzung für 2024 hat die Gruppe das Jahresprogramm beraten: „Sobald der Frühling erste und ernste Anzeichen von Blüte und Wärme zeigt, sind wir wieder auf dem Berliner Platz präsent. Unter dem Motto ,1000 Rosen’ starten wir unsere Aktionen, wie immer mit Unterstützung der Sparkasse Vorderpfalz. Wir wollen uns weiter für eine Verbesserung des Berliner Platzes und seines Umfelds einsetzen“, berichtet ihr Sprecher Juergen Hundemer. „Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit rücken dabei noch stärker in den Mittelpunkt.“

Kooperationen mit Ordnungsamt und Polizei

Das Herzstück der Initiative bilden Mitglieder des Seniorenrats der Stadt unter der Leitung der Vorsitzenden Birgitta Scheib und der Projektbeauftragten Waltraud Wichmann. Mehrere Kooperationspartner hätten bereits ihre Bereitschaft erklärt, wieder bei gemeinsamen Aktionen mitzuwirken. Mit Ordnungsamt und Polizei beim Thema Sicherheit eng zusammengearbeitet werden. Ein weiterer Schwerpunkt sei das Thema Sauberkeit und Ordnung – gemeinsam mit dem Wirtschaftsbetrieb der Stadt als Aktionspartner, etwa bei der Müllvermeidung. Bei der Blumenverteilaktion werde die Verbraucherberatung mit einem Infostand zum Thema „Richtig einkaufen“ präsent sein, kündigt Hundemer an.