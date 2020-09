„Wer bist denn du? Waldkauz, Falken und Co hautnah“ – so lautet der Titel einer Greifvogelveranstaltung für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene am Sonntag, 27. September, 14 bis 15.30 Uhr, im Wildpark Rheingönheim.

Lautlose Jäger der Nacht

Ob Bussarde, Milane oder Turmfalken, manchmal kann man sie am Feld, im Wald oder mitten in der Stadt beobachten. Aber wie sieht es mit den lautlosen Jägern der Nacht aus? Was sind Gewölle, wie unterscheiden sich die Federn, wie ihre Lebensweise? All diese Fragen beantworten die Falkner Vivien Traxel und Maik Heublein von der Greifvogelstation Haßloch des Naturschutzbunds (Nabu). Auch echte Vögel sind mit dabei. Die Kosten betragen neben dem Eintritt zwei Euro pro Person. Anmeldung telefonisch an der Kasse des Parks. Die für Sonntag, 27. September, im Jahresprogramm angekündigte Veranstaltung, „Hirsche für Kinder“ entfällt.