Zu einem besonderen „Tischgespräch“ unter dem Motto „Wie sind wir unterwegs?“ lädt die Citykirche für Montag, 27. Mai, 19 Uhr, auf den Lutherplatz in der Innenstadt ein: Erwartet werden unter anderem der städtische Verkehrsplaner Thomas Lappe, Diethelm Messinger vom Verkehrsclub Deutschland (VCD), Kerstin Ullrich von „MoD Holding“ (Transportdienst aus Neustadt), Florentine Zimmermann von der Freizeitenarbeit der evangelischen Kirche, Professor Knut Scherhag vom Fachbereich Touristik sowie Globetrotter Kurt Bieniek. Was kann jeder Einzelne tun, was können die Kommunen voranbringen, um auch der nächsten Generation ein gutes Leben zu ermöglichen? Wie lässt uns die ungewisse Zukunft aktiv und kreativ werden? Um diese und andere Fragen geht’s. Und das alles wird „bei Tisch“ mit einem leckeren Essen von Familie Montana (15 Euro) diskutiert. Anmeldung bis 26. Mai an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de oder unter Telefon 0157 34500927.