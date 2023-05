Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TuS Neuhofen schreibt ihre Erfolgsgeschichte fort. Der Verein stieg in den vergangenen Jahren von der Bezirksliga bis nun in die Zweite Badminton-Bundesliga auf. Noch nie spielte der Vereine in dieser Liga. Allerdings mussten einige Anforderungen erfüllt werden, bis es soweit war. Am Samstag nun startet die TuS gleich mit dem Derby beim SV Fischbach (16 Uhr).

„Auf einmal war sie da, die Anfrage, ob wir bereit wären, in der Zweiten Bundesliga an den Start zu gehen“, sagt Timo Kettner. Weil einige Vereine ihre Mannschaft aus der Bundesliga zurückgezogen