Ein Sieg, eine Niederlage und die Stimmung eher Unentschieden – so richtig konnte der WSV Ludwigshafen das Wochenende nicht einordnen. Dem Pokalaus gegen den SV Cannstatt am Freitagabend folgte der Sieg in der Zweiten Bundesliga im Lokalderby am Samstag gegen die SG Leimen/Mannheim. Damit bleibt Ludwigshafen Tabellenführer Cannstatt auf den Fersen.

„Das wird ein „Reserve-Spiel“, hatte WSV-Trainer Pierre Hilbich vor dem Derby gegen die SG Leimen/Mannheim prognostiziert. Und er behielt Recht. Zumal die Gastgeber im letzten Zweitliga-Heimspiel