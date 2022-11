Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt ist nun auch offiziell eröffnet: Dezernent Andreas Schwarz (SPD), Dekan Paul Metzger und Christoph Keimes, Chef der Marketinggesellschaft Lukom, eröffneten ihn in einer kleinen Feier am Montagabend. Für festliche Musik sorgten das Bläserensemble des evangelischen Dekanats. Seit 9. November ist das Budendorf auf dem Berliner Platz bereits geöffnet – viel früher als andere Weihnachtsmärkte. „Der Zuspruch der Besucher hat uns Recht gegeben, diesmal früher zu öffnen – auch wenn das kontrovers diskutiert wurde“, sagte Keimes. Der Weihnachtsmarkt sei ein beliebter Treffpunkt in der Innenstadt. Die Schausteller hätten es in den Corona-Jahren nicht leicht gehabt. Schwarz unterstrich, dass der Markt mit der zwölf Meter hohen Lichterpyramide und dem 35-Meter-Riesenrad um zwei Attraktionen reicher sei. Mittlerweile passten auch die Temperaturen besser zum Weihnachtsmarkt. Wegen der Energiekrise sei der „Lichterzauber“ in der City gestrichen worden. Die Lukom rechnet deshalb bei der Weihnachtsbeleuchtung mit einer Energieersparnis zwischen 30 und 40 Prozent. Dekan Metzger plädierte dafür, die besinnliche Stimmung aus der Adventszeit auch in die restliche Zeit des Jahres mitzunehmen. Die 40 Buden der 25 Schausteller sind noch bis 23. Dezember geöffnet.