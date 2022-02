Armin Grau (62, Altrip), Grünen-Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, lädt für Dienstag, 19 Uhr, zu einem Zoom-Webinar ein, bei dem über das Thema Impfpflicht debattiert wird. Genauer gesagt, geht es um die Vorstellung und Diskussion der verschiedenen Positionen sowie Anträge zu einer möglichen allgemeinen Impfpflicht.

Zwei weitere Grüne diskutieren mit

„Die Pandemie hält die Welt zwei Jahre nach ihrem Beginn noch immer in Atem. Neue Mutanten des Virus, wie derzeit Omikron, führen immer wieder zu sich auftürmenden Infektionswellen weltweit. Mit Blick auf die Impfquote in Deutschland, die geringer ist als in einigen anderen europäischen Staaten, ist zu befürchten, dass sich die deutsche Bevölkerung auch im kommenden Herbst und Winter mit einer neuen Infektionswelle konfrontiert sieht. Daher drängt sich die Frage auf: Braucht es eine allgemeine Impflicht gegen Covid-19?", erläutert Grau. Weitere Teilnehmer des Webinars sind die Grünen-Abgeordneten Tabea Rößner (55) und Paula Piechotta (35). Der Anmeldelink: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_D2QQ6WUDQouWj3r-c5Wk8g