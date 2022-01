Für eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus macht sich Armin Grau, Bundestagsabgeordneter der Grünen aus dem Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal, stark. Nur so könne eine weitere Infektionswelle im Herbst und Winter verhindert werden. Das teilt Grau anlässlich der Orientierungsdebatte zu diesem Thema im Bundestag am Mittwoch mit. Die Impfpflicht sei ein gravierender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, aber die aktuellen Einschränkungen unserer Freiheit seien das auch. „Keine andere Maßnahme schafft in dieser schwierigen Situation mehr Freiheiten.“ Noch sei nicht absehbar, ob möglicherweise neue Varianten des Virus auftreten, von denen man derzeit nicht wisse, welche Altersgruppen sie bevorzugt und wie schwer befallen. Der Gesundheits- und Sozialpolitiker stellt klar, dass eine Impfpflicht mit „einer kompetenten und individuellen Impfberatung und einer wirksamen und aufsuchenden Impfkampagne einhergehen muss“. Sanktionen sollten aus Sicht Graus angemessen sein und nicht im Vordergrund stehen.