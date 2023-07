Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Günter Dhom hat eine der größten Zahnarztpraxen in der Region aufgebaut. 25 Zahnmediziner und über 130 Mitarbeiter beschäftigt der Ludwigshafener in seiner Heimatstadt sowie im benachbarten Frankenthal und in Worms. Ehrenamtlich steht er an der Spitze der Bürgerstiftung.

Um den Ausblick aus seiner Praxis in der Ludwigshafener Bismarckstraße ist Günter Dhom seit Jahren nicht mehr zu beneiden. Denn direkt gegenüber des repräsentativen Altbaus