„Unsere personelle Situation sieht man am besten an mir“, sagte Matteo Monetta und lachte. Kurzfristig hatte Trainer Marco Laping seinen Routinier gegen Wormatia Worms in die Startaufstellung beordert. Der 37-Jährige musste über 90 Minuten ackern und bedankte sich mit zwei Treffern. Gereicht hat es trotzdem nicht. Oberligist Arminia Ludwigshafen unterlag das Nachholspiel mit 2:4 (1:2).

Hohn und Spott müsse er sich im Training anhören, sagte Monetta. Der Grund: „Ich schieße eigentlich nie mit voller Wucht auf das Tor, sondern versuche die Torhüter auszugucken