Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jürgen Grimms Leidenschaft ist der Fußball. Einst war er selbst aktiv, jetzt ist er Trainer des Landesligisten FC Speyer 09. Aber der Schifferstadter hat auch ein Faible für den Motorsport. Und das ist Familiensache.

Es war der besondere Moment. Als Marco Grimm in seinem BMW 318 in die Box rollte, dann sich gemeinsam mit seinem Lead Car-Chief Frank Gieglberger die Gurte in seinem Rennwagen versucht zu lösen,