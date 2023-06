Birgit Wolf ist zwar in Tübingen geboren, lebt aber schon immer in Ludwigshafen. Und hier will sie nicht weg. Die 50.000ste Digital-Abonnentin der RHEINPFALZ ist nicht nur begeisterte Zeitungsleserin, sondern auch begeisterte Ludwigshafenerin. Sie erzählt, was sie an der Stadt so mag.

Als 50.000ste Digital-Abonnentin hat Birgit Wolf ein nagelneues iPad geschenkt bekommen, das ihr persönlich von Redaktion und Verlag in ihrer Wohnung im Stadtteil Nord überreicht wurde.

Während sie ihr Geschenk auspackt, erzählt die 57-Jährige, dass sie schon immer in Ludwigshafen wohnt – obwohl sie in Tübingen geboren ist. Und hier möchte sie auch nicht weg. Warum? Ihr gefällt, dass man überall schnell hinkomme, vor allem mit dem Fahrrad. „Das finde ich toll, denn ich bin immer mit dem Rad unterwegs“, sagt Wolf. Man könne von hier aus zu den Weinbergen in der Pfalz radeln oder auch in andere Städte. Beispielsweise fahre sie regelmäßig nach Worms. „Auch wenn ich nach Heidelberg zum Arzt muss, fahre ich gerne mit dem Rad hin. Überall eigentlich“, sagt Wolf und lacht. Sie ist besonders stolz, dass sie alle Touren mit ihrem „Bio-Bike“ mache, also einem ganz normalen Rad ohne E-Motor.

„Mannheim ist so hektisch“

Auch Mannheim möge sie gerne und sie sei dort viel unterwegs. „Aber da ist es eher hektisch und es ist immer viel los. Hier ist es so schön ruhig“, sagt sie. Immer wieder höre sie Leute über Ludwigshafen lästern. Doch das lasse sie nicht zu: „Ich verteidige die Stadt immer. Es gibt so viele schöne Ecken.“

Birgit Wolf ist schon lange RHEINPFALZ-Abonnentin, erzählt sie. Als sie die Ausbildung angefangen hat und in ihre erste eigene Wohnung gezogen ist, habe sie gedacht, „jetzt muss ein Zeitungsabo her“, erzählt Wolf. Deshalb habe sie ein Abo abgeschlossen. Und nun ist sie von einem reinen Print- zu einem Premium-Abo gewechselt und wurde so die 50.000ste Digital-Abonnentin der RHEINPFALZ.

Frühstück mit Zeitung

Mit dem Premium-Abo kann Birgit Wolf nun nicht nur die Ludwigshafener Ausgabe lesen, sondern hat auch Zugriff auf alle anderen RHEINPFALZ-Ausgaben. Gerade die Lokalteile aus Frankenthal und Speyer lese sie hin und wieder gerne. Doch am meisten interessiere sie alles rund um die Ludwigshafener Stadtpolitik und kommunale Themen. „Ich bin Ludwigshafenerin und will wissen, was in der Stadt und rundum los ist.“

Die digitale Ausgabe habe für sie noch mehr Vorteile: „Ich bin eher ein früher Vogel und morgens früh wach und lese schon zwischen sechs und sieben Uhr gemütlich meine Zeitung. Jetzt auch ohne Geraschel", sagt Wolf. Aber sie sei froh, dass sie auch noch eine Print-Ausgabe habe. Denn samstags, beim Frühstück, da gehöre eine Zeitung in Papierform auf dem Tisch einfach dazu.