Mit dem Vortrag „Erinnerungsorte zur Geschichte der Demokratie“ setzt der Historische Verein, Bezirksgruppe Ludwigshafen-Mannheim, seine Vortragsreihe zu den europäischen Revolutionen 1848/49 fort. Referent Thomas Handrich (Vogelsdorf) berichtet am Donnerstag, 16. Mai, 18.30 Uhr, im Vortragssaal des Stadtarchivs, Rottstraße 17, Süd, über die Spuren der Demokratiebewegung in Rheinhessen und der Pfalz zwischen 1789 und 1849. Weitere Informationen unter Telefon 0621 504-3015, E-Mail an klaus-juergen.becker@ludwigshafen.de.