Über vier Jahrzehnte stand Peter Anton – seit 1769 geadelt – von Verschaffelt als Bildhauer und Architekt im Dienste des Kurfürsten Carl Theodor. Vor 230 Jahren, am 5. Juli 1793, ist er in Mannheim gestorben.

Was hat er so nicht alles geschaffen in seinem 83-jährigen Leben: die Oggersheimer Wallfahrtskirche, das Mannheimer Zeughaus und das Palais Bretzenheim gebaut, Schlösser, Kirchen und