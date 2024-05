Ein einjähriger Junge ist laut Polizei am Mittwoch gegen 11.30 Uhr bei einem Unfall in der Mannheimer Straße ( Oggersheim) verletzt worden. Ein 62-jähriger Autofahrer übersah beim Spurwechsel den neben ihm fahrenden Linienbus. Es kam zur Kollision, wodurch Seitenscheiben des Busses zerbrachen. Scherben trafen das Kleinkind. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest.