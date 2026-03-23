Ein 19-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei einem Fußballspiel in Ludwigshafen-West Opfer einer Gewalttat geworden. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann gegen 16.45 Uhr auf dem Guiliniplatz in einen Streit, der eskalierte. Ein etwa 30-jähriger Mann schlug dem 19-Jährigen dabei gegen den Kopf und flüchtete, bevor die alarmierten Beamten eintrafen. Der Angreifer wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben und trug laut Polizei eine gelb-rote Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.