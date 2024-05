Unvermittelt ist ein 29-Jähriger am Sonntag in Mitte von einem Unbekannten angegriffen worden. Der Mann war gegen 18 Uhr mit seiner Lebensgefährtin zu Fuß in der Bismarckstraße unterwegs, als auf Höhe der Bahnhofstraße eine Gruppe von fünf Männern auf das Paar zukam. Ein Mann aus der Gruppe habe dem 29-Jährigen unvermittelt und ohne Vorwarnung einen Kopfstoß verpasst, worauf es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern kam, teilt die Polizei mit. Der Angreifer flüchtete mit seinen Begleitern schließlich in Richtung Heinigstraße. Er wurde als zirka 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dunkelhaarig und mit dunklem Bart beschrieben. Er trug eine dunkle Kappe und eine dunkle Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.