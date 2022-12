Zu Weihnachten unterstützen die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) alljährlich eine soziale Einrichtung in der Region. In diesem Jahr geht die TWL-Weihnachtsspende wie bereits 2021 an die Ehrenamtsbörse Vehra, Träger der Ludwigshafener Tafel, die durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs einen zusätzlichen Zulauf an Kunden bewältigen muss. „Die Tafeln stehen besonders in diesem Jahr vor enormen, teilweise erdrückenden Problemen. Es ist bewundernswert, mit welchem Engagement rund 150 Ehrenamtliche sich tagtäglich diesen Problemen stellen und Menschen in Not helfen. Aus diesem Grund haben wir entschieden, unsere Spendensumme von 5000 auf 10.000 Euro zu verdoppeln“, sagt Dieter Feid, Kaufmännischer Vorstand der TWL AG.