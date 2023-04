Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) erarbeiten Pläne für einen Ausbau des Fernwärmenetzes in Oppau und Edigheim. In Betracht kämen das Quartier um den Giselherplatz in der Wolfsgrube (Edigheim) sowie die Breitscheid- und die Horst-Schork-Straße (beide Oppau). Ein Anschluss sei im Zusammenhang mit einem Lückenschluss zwischen der Pfingstweide und der Innenstadt vorstellbar, die beide mit Fernwärme aus der Klärschlammverbrennung in der BASF-Kläranlage beziehungsweise dem Müllheizkraftwerk versorgt werden. Dies geht aus einer Antwort der TWL auf eine Anfrage der Grünen im Ortsbeirat Oppau hervor. Wann der Ausbau des Fernwärmenetzes erfolgen könnte, dazu machen die TWL keine Angaben. Gemeinsam mit der Stadt will der Energieversorger einen kommunalen Plan für Ludwigshafen erstellen, um eine ökologische und wirtschaftliche Wärmeversorgung voranzubringen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sollen vom Bund bis Jahresende geschaffen werden. Dann könne auch konkreter gesagt werden, wo und bis wann das Fernwärmenetz in Ludwigshafen weiter ausgebaut wird, so die TWL.