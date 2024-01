Besonders die groß dimensionierten Objekte, wie etwa die begehbare Weihnachtskugel vor dem TWL-Gebäude in der Bismarckstraße oder der bunt beleuchtete Schriftzug „I love LU“ am Ludwigsplatz sind längst zu Publikumslieblingen geworden: Noch bis Samstag, 27. Januar, ist der Lichterzauber der Technischen Werke (TWL) in der Innenstadt und am Rheinufer zu bewundern, teilt die Stadtmarketinggesellschaft Lukom mit. Der stimmungsvolle Zauber der Lichtinstallationen werde oft fotografiert. Deshalb hat der Lichterzauber-Veranstalter Lukom aktuell auch einen Fotowettbewerb auf seiner Instagram-Seite „deinludwigshafen“ ausgeschrieben, bei dem die schönsten Bildmotive zum TWL-Lichterzauber mit Preisen honoriert werden. Teilnahmeschluss ist der 22. Januar.