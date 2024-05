Der Leichnam des 17-jährigen Schülers der Berufsbildenden Schule, der am Donnerstagmorgen während des Sportunterrichts nach Polizeiangaben ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen und gestorben ist, wird am Freitagmorgen im Mainzer Institut für Rechtsmedizin obduziert. Das sagte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage. Es sei ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, eine Vorstufe eines Strafverfahrens, um die Todesursache zweifelsfrei festzustellen und um zu klären, ob tatsächlich kein Fremdverschulden vorlag und welchen Einfluss mögliche Vorerkrankungen gehabt haben könnten. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation war der Jugendliche aus Ludwigshafen in einer Sporthalle in West ums Leben gekommen. Mitschüler, Lehrer sowie die Eltern des 17-Jährigen wurden danach psychologisch betreut.