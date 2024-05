Ein 17-jähriger Schüler der Berufsbildenden Schule ist am Donnerstag gegen 9.30 Uhr während des normalen Sportunterrichts ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation sei der Jugendliche aus Ludwigshafen gestorben. Das haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitgeteilt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Feststellung der genauen Todesursache aufgenommen. Mitschüler, Lehrer sowie die Eltern des 17-Jährigen würden psychologisch betreut. Hinweisen auf mögliche Vorerkrankungen des 17-Jährigen werde nachgegangen. Ob eine Obduktion des Leichnams am Mainzer Institut für Rechtsmedizin in Betracht kommt, werde noch geprüft, sagte ein Präsidiumssprecher auf Nachfrage. RHEINPFALZ-Informationen zufolge fand der Sportunterricht in einer Halle im Stadtteil West statt.