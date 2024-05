Eine Seniorin aus dem Stadtteil Süd hat am Donnerstagnachmittag eine hohe Summe Bargeld an Telefonbetrüger übergeben. Der Polizei zufolge erhielt die Bewohnerin der Stifterstraße einen Anruf, bei dem sich ein Mann als Mitarbeiter ihrer Bank ausgab. Der Unbekannte berichtete der Seniorin, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto gekommen sei und eine Mitarbeiterin ihrer Bank festgenommen worden sei, nachdem sie Falschgeld in Umlauf brachte. Der Mann forderte die Seniorin auf, ihr sämtliches Bargeld zu überprüfen und behauptete dann, dass es sich hierbei ebenfalls um Falschgeld handele. Parallel erhielt die Frau einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als Staatsanwalt ausgab. Dieser erläuterte ihr, dass in den nächsten Minuten seine Mitarbeiterin vorbeikommen und das Falschgeld mitnehmen werde. Die Seniorin übergab daraufhin gegen 14 Uhr einen größeren Bargeldbetrag an eine unbekannte Frau. Diese verwahrte das Geld in einer Tüte und entfernte sich zu Fuß in Richtung Fontanestraße. Die Frau soll circa 1,60 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Sie hat einen dunklen Teint und trug ihre blond gefärbten Haare zu einem Zopf gebunden. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Betrügern: Telefon 0621 963-2122.