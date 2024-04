Unbekannte haben am Sonntag kurz vor 21 Uhr einen Tannenbaum und mehrere Steine auf eine von Viernheim anfahrende Straßenbahn geworfen, die in Käfertal Richtung Haltestelle „Platz der Freundschaft“ unterwegs gewesen ist. Die Bahn konnte laut Polizei rechtzeitig abbremsen. Der Tannenbaum hat dadurch offenbar sein Ziel verfehlt, Ein Stein beschädigte laut Polizei jedoch eine Glasscheibe. Fahrgäste seien keine in der Straßenbahn gewesen. Eine Fahndung verlief erfolglos. Die Mannheimer Polizei nimmt unter Telefon 0621 71849-0 Zeugenhinweise entgegen.