Gegen einen 46-Jährigen ist am Donnerstagnachmittag Haftbefehl wegen des Vorwurfs des Totschlags erlassen worden. Der Mann soll am späten Dienstagabend einen 34-jährigen Mitbewohner in einer Wohnung im Ludwigshafener Hemshof nach einem Streit mit einem Messer getötet haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Beschuldigte ausgesagt haben, die Tat nicht vorsätzlich begangen zu haben. Doch am Opfer fanden sich neben einer stark blutenden Wunde im Brustkorb auch einige Abwehrverletzungen, die sich nicht in Einklang mit der Darstellung des Beschuldigten zum Tathergang bringen lassen. Wegen dieser Spuren folgte ein Haftrichter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die den Mann des Totschlags beschuldigt. Der 46-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen und in ein Gefängnis gebracht. Das Motiv für die Messerattacke ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.