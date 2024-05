Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die über ganz Ludwigshafen verstreute Stadtverwaltung will sich neu aufstellen. Bereiche ohne Publikumsverkehr könnten in den sogenannten Ludwigstürmen unterkommen, dem ehemaligen Postbankgebäude in der Ernst-Boehe-Straße. In der Innenstadt solle es eine zentrale Anlaufstelle für die Bürger geben.

Die Idee der Verwaltung: Es soll einen kleineren repräsentativen Innenstadtstandort