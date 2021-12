Wegen der Schließung von Rathaus und Rathaus-Center zum Jahreswechsel erinnert die Stadtverwaltung daran, dass die dort bisher angebotenen Dienstleistungen umziehen: die Bürgerdienste samt Bürgerbüro, Renten- und Einbürgerungsstelle sowie das Standesamt. Mit Beginn des nächsten Jahres sind diese Serviceleistungen am neuen Standort im früheren Kreissparkassengebäude eingerichtet (Bismarckstraße 21-25).

Wegen des Umzugs werden die Mitarbeiter dieser Bereiche vom 27. bis 30. Dezember nur eingeschränkt erreichbar sein. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Abteilungen behalten aber während und auch nach dem Umzug ihre Gültigkeit, informiert die Verwaltung.

Der Zugang zu den Services und Dienstleistungen erfolgt über die Bismarckstraße 21. Die Bürgerdienste samt Bürgerbüro sind dann im Erdgeschoss, Renten- und Einbürgerungsstelle im ersten, das Standesamt im zweiten Stock untergebracht. Eine Rollstuhlrampe ermöglicht den barrierefreien Zugang, ein Fahrstuhl am Eingang Bismarckstraße 23 die Barrierefreiheit für obere Etagen. Termine können online gebucht werden unter www.ludwigshafen.de.

Am neuen Standort stehen den 65 Mitarbeitern des Bürgerbüros, der Renten-, der Einbürgerungsstelle und des Standesamts auf drei Etagen 3000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Der Mietvertrag für die Räume läuft für sieben Jahre und enthält eine Verlängerungsoption.

14 Schalter ab 3. Januar

Im Erdgeschoss werden Kunden ab 3. Januar an 14 einheitlich ausgestatteten Schalterarbeitsplätzen des Zentralen Bürgerbüros Bismarckstraße bedient. Wie im Rathaus gibt’s auch am neuen Standort eine Infotheke, an der gleichzeitig drei Mitarbeiter des Bürgerbüros abholfertige Dokumente wie Personalausweise und Reisepässe ausgeben. Arbeits- und Wartebereiche werden mit neuem Mobiliar ausgerüstet.

„Mit diesen Räumen bietet Ludwigshafen den Bürgern eine neue, moderne und ansprechende Umgebung, um die städtischen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen“, betont Kämmerer und Beigeordneter Andreas Schwarz (SPD). „Durch die zentrale Lage ist der neue Standort an einer prominenten Stelle im Stadtgebiet gut an den Öffentlichen Nahverkehr angebunden. Wir hoffen, dass die Kunden den Standort schnell annehmen und diese Änderung rasch verinnerlichen. Mein Dank geht vor allem an die Bereiche Bürgerdienste und Gebäudewirtschaft, die in sehr guter Zusammenarbeit den Umzug vorbereitet haben und meistern werden.“

Zur Sache: Neue Postadresse der Stadt

Mit dem Auszug der Verwaltung aus dem Rathausturm ändert sich auch die städtische Postadresse. Die neue Adresse der Stadtverwaltung lautet: Stadtverwaltung Ludwigshafen, Bismarckstraße 25, 67059 Ludwigshafen. Die zentrale Poststelle mit Briefeinwurf wird in der Bismarckstraße 25 eingerichtet. Die bestehende Postfach-Adresse der Stadtverwaltung bleibt unverändert: Stadt Ludwigshafen, Postfach 211225, 67012 Ludwigshafen.