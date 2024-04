Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei ihrem Parteitag am Donnerstagabend in Ruchheim hat die CDU den Kommunalwahlkampf eröffnet und ihrem Kreisvorsitzenden demonstrativ den Rücken gestärkt: Mit 95 Prozent der Stimmen sitzt Torbjörn Kartes fest im Sattel. Spitzenkandidat Peter Uebel gab die Marschrichtung vor: An der SPD vorbeiziehen und stärkste Fraktion im Stadtrat werden.

„Die Stadt braucht einen klaren Kompass. Die Menschen müssen sich auf uns verlassen können. Wo CDU drauf steht, muss auch CDU drin sein“, sagte Peter Uebel vor 75 der insgesamt