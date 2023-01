Auf der Ludwigshafener Parkinsel hat es am Dienstagmorgen Probleme mit der Gasversorgung gegeben. Wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) weiter mitteilen, sei es gegen 10 Uhr zu einer kurzen Versorgungsunterbrechung bei Gasheizungen gekommen. Die Störung sei gegen 10.50 Uhr behoben worden. Da es durch die Unterbrechung der Gasversorgung zu Ausfällen bei den Gasheizungen von Anwohnern der Parkinsel gekommen sein kann, sollen TWL-Mitarbeiter im Laufe des Dienstags bei allen Anwohnern der Parkinsel vorbeikommen, um die Heizgeräte zu prüfen und gegebenenfalls wieder in Betrieb zu nehmen. Was die Störung verursacht hat, wird noch ermittelt. Bemerkt wurde das Problem durch einen Druckabfall in der Gasleitung, so die TWL auf Nachfrage. Das Unternehmen bittet die Betroffenen darum, mögliche Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.