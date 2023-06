Mit einem Skate-Festival besonderer Art wird am Samstag, 1. Juli, der neunte Geburtstag der Skateanlage Mannheim-Nord im Stadtteil Schönau gefeiert. Um 11 Uhr sind die Kinder zu einem Kids-Workshop eingeladen. Für 12 bis 19 Uhr kündigt die Stadt Wettbewerbe in einschlägigen Disziplinen des Trendsports an. Die Anmeldung zum Kids-Workshop ist am Tag selbst ab 10.30 Uhr möglich, die Anmeldung zu den Wettbewerben ab 11 Uhr möglich. Skater unter 18 Jahren bittet die Stadt um eine formlose Einverständniserklärung der Eltern. Das Skate-Festival ist eine Veranstaltung der Stadt Mannheim in Kooperation mit Eltern-Aktiv, dem Caritas-Verband, dem Diakonischen Werk, dem Jugendhaus Schönau und dessen Förderverein. Der Skatepark ist durch das Engagement von Kindern und Jugendlichen entstanden. Als Initiative „Skater aus Mannheim“ setzten sie sich für den Bau im Norden Mannheims ein. Kinder und Jugendliche wirkten maßgeblich an der Planung des Skateparks mit.