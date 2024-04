Die Siedlergemeinschaft Niederfeld trauert um ihr Ehrenmitglied Erich Fries, der am 21. März im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Fries hatte in der Siedlergemeinschaft über Jahrzehnte verschiedene Funktionen inne. Von 2007 bis 2017 lenkte er die Geschicke des Vereins als Vorsitzender, er übergab 2017 den Vorsitz an Josef Waldmann, im gleichen Jahr wurde er von der Siedlergemeinschaft mit der Ehrenmitgliedschaft geehrt. „Erich war uns über eine Dekade ein vorbildlicher Vorsitzender, der die Siedlergemeinschaft mit einem glücklichen Händchen geführt hat. Er hat stets die Tradition in der Gemeinschaft hochgehalten hat und auch im hohen Alter noch am Vereinsleben teilgenommen. Wir werden seiner stets gedenken“, so Markus Lemberger, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Niederfeld. Der Verein werde Fries zu Ehren auf dem Gelände des Siedlerheims einen Gedenkbaum pflanzen. Fries wuchs im Grünen Hof in der Gartenstadt auf. Erlernt hatte er den Beruf des Chemiefachwerkers in der BASF und bildete sich bis zum Colorist weiter. Er war nach eigenen Angaben einer der Initiatoren, die das Eisstadion nach Ludwigshafen brachten. Außerdem engagierte er sich bei der SPD, bei der Arbeiterwohlfahrt, im Jugendhilfeausschuss und als Schöffe sowie im Seniorenrat der Stadt.