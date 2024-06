Wie wäre es, wenn die Menschheit von vorne anfinge? Eine bessere Welt malt der Choreograf Alexander Ekman in „Hammer“, das als Deutschland-Premiere vom GöteborgsOperans Danskompani am Freitagabend im ausverkauften Ludwigshafener Pfalzbau von rund 1000 Besuchern gefeiert wird. Und das, obwohl sie die Hölle des Selfie-Wahns erleben, ihnen frech der Spiegel vors Gesicht gehalten wird und sie auch noch evakuiert werden müssen. Warum der Abend dank einer ausdrucksstarken Kompanie und einem verspielten Choreografen eine besondere Magie hatte und wie ein Feueralarm dazu beitragen kann, lesen Sie hier in der Rezension. (jel)