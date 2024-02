Mit einem facettenreich Programm, dessen Bogen sich an sechs Abenden über ein Jahrhundert moderner Musikgeschichte spannt, bestreitet die Gesellschaft für Neue Musik Mannheim ihr Konzertjahr 2024. Den Auftakt gibt am 28. Februar das Ensemble Ascolta mit Werken von Hans Thomalla.

„Gedenktage setzen in diesem Jahr prägende Akzente in unserem Konzertprogramm“, erläutert Sidney Corbett, Vorsitzender der Gesellschaft und Kompositionsprofessor an der Mannheimer Musikhochschule. Damit meint er unter anderem den 150. Geburtstag Arnold Schönbergs am 13. September: des kühnen Neuerers der Tonsprache, des Vordenkers der Avantgarde-Musik und unbeirrbaren Kämpfers für sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Überdies wird diesmal auch der Gründung des Vorgängervereins der Gesellschaft für Neue Musik vor 100 Jahren gedacht, dessen Orientierung jener der heutigen Gesellschaft vergleichbar war. Zehn Jahre später, nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, sah er sich freilich gezwungen, seine Aktivitäten einzustellen.

Von der Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Den sechsteiligen Konzertzyklus eröffnet das Ensemble Ascolta – in Besetzungen mit Trompete, Posaune, Cello, Klavier, Gitarren, Schlagzeug – mit einem Komponistenporträt des deutsch-amerikanischen Tonsetzers Hans Thomalla, dessen Musiktheater „Dark Fall“ das Nationaltheater am folgenden Tag aus der Taufe heben wird. Es handele sich, sagt Corbett, um die Fortsetzung von „Dark Spring“, dem Stück, das 2002 in Mannheim mit durchschlagendem Erfolg über die Bühne ging.

Mit Kompositionen von Schönberg, Boulez, Stockhausen, Sofia Gubaidulina und Ligeti gehört das zweite Programm, ein Klavierabend am 19. April, ganz eindeutig Klassikern der Moderne. Ans Werk begibt sich der in der Fachpresse vorbehaltlos gefeierte und von Corbett in höchsten Tönen gerühmte junge Pianist Florian Heinisch.

Auf Klassiker der Moderne folgt eine Uraufführung

Im dritten Konzert am 31. Mai warten der in Heßheim lebende amerikanische Pianist Richie Beirach – „eine Jazzlegende“ (Corbett) – und das Sirius Quartet mit Improvisationen auf. Letzteren wird ein Auftragswerk des Ensembles gegenüberstehen: Corbetts Streichquartett „Rebirth“.

Für den vierten Abend am 13. September wird ein Jubiläumskonzert zu Arnold Schönbergs 150. Geburtstag vorgesehen – bestritten vom ensemble risonanze erranti unter Peter Tillings Leitung, in Kooperation mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Im Programm stehen Klassikern der Moderne von Schönberg, Krenek und Stockhausen – dessen Oeuvre sich mittlerweile ebenfalls zu den etablierten Klassikern zählen lässt – die Uraufführung eines Stücks vom spanischen Komponisten José María Sánchez-Verdú und eine Komposition Corbetts gegenüber.

Beim fünften Konzert am 11. Oktober wird es zur erneuten Begegnung kommen mit dem bestens bekannten Minguet Quartett. Sein Programm: Musiken von Eres Holz, Elnaz Seyedi, Mieczyslaw Weinberg und Nonos „Fragmente – Stille, an Diotima“ für Streichquartett, eine Sternstunde der Avantgarde-Komposition.

Den Schlusspunkt der Saison setzt am 15. November ein Liederabend des Stadler Duos mit der Schweizer Sopranistin Amelia Scicolone vom Nationaltheater und des Saxofonisten Patrick Stadler. Das Programm: Werke von Zsigmond Szathmáry (Uraufführung), Georgia Koumará, Beat Furrer, Rebecca Saunders, Sarah Nemtsov, Sidney Corbett und Thomas Kessler.