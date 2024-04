Das Grüne Forum tritt mit einem eigenen Wahlvorschlag bei der Kommunalwahl am 9. Juni für den Ortsbeirat der Südlichen Innenstadt an. „Die erforderlichen 150 Unterstützer-Unterschriften von Bürgern aus dem Wahlbezirk Mitte/Süd hatten wir schnell zusammen. 192 haben innerhalb von zwei Wochen unterschrieben“, so Spitzenkandidat Raik Dreher. „Das macht uns stolz und ist auch ein Stück weit der Dank für unsere Arbeit in den letzten Jahren in Ortsbeirat und Stadtrat. Wir setzen uns für einen liebenswerten Stadtteil ein, wollen das vielfältige Kulturleben erhalten, sagen Nein zum ,Metropol’-Projekt und sind für ein neues Rathaus in der City. Wir wünschen uns mehr Bürgerbeteiligung und eine nachhaltige Stadtentwicklung in Süd“, betont Dreher. Die Liste führen Dreher und Heinz Zell von der Piratenpartei an.