Ein Auto ist am Dienstagnachmittag mit einer Straßenbahn in der Saarlandstraße im Stadtteil Süd zusammengestoßen. Wie die Polizei weiter mitteilt, kam es gegen 15 Uhr zu dem Unfall. Eine 57-Jährige war mit ihrem BMW X3 stadteinwärts unterwegs und wollte laut Polizei verbotswidrig links in die Pestalozzistraße abbiegen. Dabei übersah die Autofahrerin die Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der BMW über die Saarlandstraße geschleudert wurde. Die Fahrerin wurde bei dem Aufprall verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Fahrgäste in der Straßenbahn blieben unverletzt. Der BMW wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Straßenbahn konnte weiterfahren. Die Saarlandstraße wurde während der Unfallaufnahme und der Bergung des Unfallautos gesperrt. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Südlichen Innenstadt. Kurz nach 16 Uhr konnte die Hauptverkehrsachse wieder freigegeben werden.