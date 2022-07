Bei einem Verkehrsunfall am Samstag ist laut Polizei ein 36-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 12.15 Uhr mit seiner Vespa auf der Neckarauer Straße stadtauswärts unterwegs und wurde in Höhe der Brücke an der Überleitung zur Casterfeldstraße von einem unbekannten Autofahrer abgedrängt, stieß dabei gegen einen neben ihm fahrenden Honda und stürzte auf die Fahrbahn. Der Roller rutschte weiter und prallte gegen einen Porsche. Der 36-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.