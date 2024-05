Wieder mit acht Mannschaften, davon vier aus der Pfalz, wird die Rheinland-Pfalz-Liga der Ringer am 14. September in die neue Saison starten. Ein Traditionsverein fehlt.

Mit fünf Mannschaften wird auch die in der vergangenen Saison erstmals organisierte Landesliga der Jugend ausgetragen. Bei zeitgleichen Heimkämpfen der Vereine mit jeweils einer Mannschaft in beiden Ligen beginnt die Jugend um 17.30 Uhr, die Aktiven folgen mit ihren Kämpfen ab 19.30 Uhr. Einzige Mannschaft bei der Jugend ohne Aktiventeam ist die TSG Haßloch. Die Vorrunde mit sieben Kampftagen endet am 19. Oktober, die Saison geht am 7. Dezember zu Ende.

Erneut ist der traditionsreiche KSC Friesenheim nicht dabei – weder bei den Aktiven noch bei der Jugend. Grund: Die beiden KSC-Mannschaften befinden sich nach Angaben von Vereinschef Roland Veil im Neuaufbau und könnten deshalb nicht mit der von der Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz (ARGE) geforderten Mindestgröße in die Kämpfe gehen. In der laufenden Runde bestreiten die KSC-Jugendlichen deshalb nur einige Freundschaftskämpfe gegen den Schifferstadter VfK-Nachwuchs. In der folgenden Saison wollen beide Vereine in der Rheinland-Pfalz-Liga Ringer austauschen und nach Angaben von VfK-Sportchef Thorsten Libowsky so die schwach besetzten Gewichtsklassen ihrer eigenen Mannschaften „auffüllen“.

Die neue Saison beginnt am 14. September um 19.30 Uhr für den VfK Schifferstadt mit dem Derby gegen den AV 03 Speyer (Jugend-Vorkampf 17.30 Uhr). Der ASV Ludwigshafen startet mit dem Heimkampf gegen die Wrestling Tigers Nahe II (19.30 Uhr). Am zweiten Kampftag am 21. September ist der ASV Ludwigshafen beim ASV Mainz 88 II (Beginn bereits um 17 Uhr), der Vergleich läuft als Vorprogramm des folgenden Bundesliga-Heimkampfs der Mainzer Ersten. Der VfK Schifferstadt tritt um 19.30 Uhr beim SV Alemannia Nackenheim an. Das erste „Derby“ beider Kurpfalz-Mannschaften steigt am 5. Oktober, 19.30 Uhr, in Ludwigshafen.