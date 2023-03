In Rheingönheim hat nach Angaben der Polizei am Samstagvormittag ein Gartenhaus gebrannt. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen ist gegen 10.40 Uhr alarmiert worden. Weil zunächst aber nicht klar gewesen sei, ob die Rauchentwicklung des Brandes auf Ludwigshafener oder Neuhofener Gemarkung gesichtet wurde, ist zusätzlich auch die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen alarmiert worden. „Letztendlich brannte in einer Kleingartenanlage in der Hauptstraße Rheingönheim ein Gartenhaus in voller Ausdehnung“, teilt die Polizei mit. Als ersteintreffende Einheit habe die Freiwillige Feuerwehr Neuhofen den Brand schnell unter Kontrolle gehabt. Eine Person wurde den Beamten zufolge vorsorglich dem Rettungsdienst vorgestellt. Die beiden Wehren waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.