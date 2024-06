Der TFC Ludwigshafen verliert gegen den HC Ludwigsburg mit 0:8 (0:1). Der Abstieg aus der 1. Regionalliga Süd wird damit immer wahrscheinlicher.

Erst vor wenigen Wochen trafen beide Mannschaften zum Hinspiel aufeinander. Mit 5:0 hatte der HC im April gewonnen. Beide Mannschaften standen im Vorfeld des Rückspiels unter Zugzwang. Der TFC hat bereits sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Der HC befindet sich im Dreikampf um den Aufstieg.

Der TFC befindet sich in einem Umbruch und ist dabei, ein neues Spielsystem zu entwickeln. Das eingespielte Offensivspiel des TFC fehlt. Die restliche Feldsaison soll dafür genutzt werden, dass die Mannschaft sich weiter diese Mechanismen erarbeitet. Gegen den HC wollte Ludwigshafen den nächsten Schritt machen. Diesem Ansinnen stand jedoch eine katastrophale Trainingswoche gegenüber. Etliche Verletzungen und Krankheitsausfälle behinderten den Trainingsbetrieb. Des Weiteren stand den Pfälzern aufgrund der Hochwassergefahr der eigene Hockeyplatz nicht zur Verfügung. Erst einen Abend vor der Begegnung erhielt der TFC die Meldung, dass der eigene Platz noch gesperrt ist und zudem nicht in Worms, sondern auf dem Gelände des HC Blau-Weiß Speyer gespielt wird.

Der TFC Ludwigshafen stand zu Beginn der Partie gut in der Defensive. Die Gäste kamen nur bedingt zu Chancen. Auch in der Offensive gelang es dem, zumindest auf dem Papier als offizieller Gastgeber bezeichnete TFC, Akzente zu setzten. Bis zur Pause ließen die Gastgeber auf dem Kunstrasen in Speyer nur einen Gästetreffer zu (24.).

Viele technische Fehler

Im zweiten Viertel übernahmen der HC allmählich die Kontrolle über das Spiel. Der TFC, der mit dem Pressing des HC zunehmend Probleme hatte, wirkte immer müder. Zwei Treffer von Lukas Schurig brachten dann die Vorentscheidung (39., 43.). Im letzten Viertel brach die Mannschaft des TFC Ludwigshafener ein und wurde sprichwörtlich überrannt. Vier weitere Treffer in den letzten zehn Minuten ließen das Ergebnis schließlich auf 0:8 ansteigen.

„Wir hatten heute extrem viele technische Fehler. In der zweiten Hälfte wuchs die Anzahl der Fehlpässe nochmal deutlich an. Hier hat man zum einen die fehlende Erfahrung unseres Kaders gesehen, zum anderen die Defizite in der Fitness. Hier werden wir bis zur nächsten Runde stark daran arbeiten, um in der nächsten Saison mit einer schlagfertigen Mannschaft angreifen zu können. Dennoch muss ich die Jungs wieder loben. Sie haben hier bis zum Schluss wieder alles gegeben“, stellte TFC-Trainer Robert Willig nach Abpfiff fest.

Der HC steht nach dem Sieg auf dem zweiten Tabellenplatz, einen Punkt hinter der HG Nürnberg. „Wir haben uns am Anfang sehr schwergetan. In der ersten Hälfte haben wir hier aufgrund der tief stehenden Sonne kaum etwas gesehen. In der zweiten Hälfte konnten wir dann besser unser Spiel aufziehen“, erklärte HC-Trainer Severin Schmidt.