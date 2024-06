Fünf Wanderungen im Pfälzerwald, im Schwarzwald und im Odenwald sowie zwei jeweils 40 Kilometer lange Radtouren stehen im Juli im Wanderprogramm der Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald Vereins. Die überwiegend flachen Radtouren führen am Donnerstag, 4. Juli, von Alsenz über Rockenhausen nach Enkenbach-Alsenborn und am Donnerstag, 18. Juli, von Mannheim über Ladenburg und Schriesheim nach Weinheim. Eine schwere Tour über 18 Kilometer mit steilen felsigen Anstiegen und Treppen erwartet die Teilnehmer der Schwarzwald-Wanderung am Samstag, 6. Juli, vom Bühler Tal über die Gertelsbacher Wasserfälle nach Bühlertal-Obertal. Als eher „mittelschwer“ wird die zweite Juli-Wanderung am Sonntag, 14. Juli, über 15 Kilometer von Landstuhl zur Sickingen-Burg Nanstein und zurück bewertet und auch die 19-Kilometer-Tour am Sonntag, 21. Juli, von Birkenhördt nach Reisdorf und über den Germanshof nach Wissembourg bringe keine größeren Probleme. Nur zehn Kilometer lang ist die Rundwanderung am Mittwoch, 24. Juli, um St. Martin und auch am Samstag, 27. Juli, müssen im Odenwald von Schriesheim nach Wilhelmsfeld nur zwölf Kilometer bewältigt werden. Meldungen sind ab sofort möglich dienstags von 10 bis 12 Uhr und freitags von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 0621 516859 sowie per E-Mail an info@pwv-luma.de.