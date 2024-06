Spannung in Mannheim: Laut einer vom SWR in Auftrag gegeben Prognose liefern sich bei der Kommunalwahl CDU und Grüne ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die CDU kommt demnach auf 21,5 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die CDU würde damit um 2,4 Prozentpunkte zulegen. Die Grünen als großer Wahlgewinner von 2019 würden 3,9 Punkte verlieren und 20,5 Prozent erreichen. Die SPD landet mit 19 Prozent knapp dahinter – ein Minus von 2,2 Punkten. Die AfD gewann laut der Prognose die meisten Stimmen hinzu: Sie verbessert sich demnach um 5,3 Prozentpunkte – und käme auf 14,5 Prozent. Die Auszählung in Mannheim beginnt erst am Montag und wird wohl mindestens bis Dienstag dauern. Der SWR hat beim Forschungsinstitut Infratest dimap eine Prognose für die Städte Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart in Auftrag gegeben und dafür jeweils ausgewählte Wähler nach der Stimmabgabe vor Wahllokalen einen kurzen Fragebogen ausfüllen lassen.