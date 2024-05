Die gute Nachricht: Das Postbank-Finanzcenter am Rathausplatz ist seit Montag wieder geöffnet. Die schlechte: Von den Tätern, die am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in der Filiale in der Innenstadt gesprengt haben, fehlt jede Spur. Es gebe bisher keine verwertbaren Hinweise zur Aufklärung der Tat, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Gegen 4.50 Uhr hatten Unbekannte einen Geldautomaten in die Luft gejagt, bei einem zweiten blieb es beim Versuch. Im Foyer der Filiale sind die stark beschädigten Geräte hinter Sperrholzplatten verborgen. Die Statik des Gebäudes ist einem Gutachter zufolge intakt, weshalb die Filiale wieder geöffnet werden konnte. Weder zum Sachschaden noch zu Geldeinlagen oder zu einer möglichen Beute macht die Postbank Angaben. „Aus Sicherheitsgründen“, wie ein Unternehmenssprecher betont.