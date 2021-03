Im Stadtgebiet ist es laut Polizei am Montag wieder zu Anrufen von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern gekommen. Bei einer 74-Jährigen und bei einer 90-Jährigen riefen mehrfach Personen an, die behaupteten, auf dem Computer der Seniorinnen sei ein Virus. Beide Frauen reagierten vorbildlich und ließen sich nicht auf die Betrüger ein, berichtet die Polizei. Das Technologieunternehmen Microsoft mit Hauptsitz in den USA führt nach Polizeiangaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durch, um schadhafte Geräte zu reparieren.