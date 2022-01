Die Polizei warnt Hunde- und Katzenhalter vor Giftködern, die im Oggersheimer Ortsteil Melm ausgelegt worden sind. Nach Polizeiangaben hat am Samstag ein Hund in diesem Bereich Gift gefressen. Nur dank einer schnellen tierärztlichen Versorgung habe das Tier überlebt. Die Polizei hat Hinweise darauf, dass Giftköder im Umfeld von Spielplätzen im Bereich der Melm ausgelegt worden sind. Bereits bei Aufnahme von kleinen Mengen des Giftstoffs bestehe für ein Tier akute Lebensgefahr, so die Polizei. Die typischen Anzeichen für eine Vergiftung eines Tieres seien: starkes Speicheln, Zittern, Abgeschlagenheit, Koordinationsprobleme bis hin zur Bewusstlosigkeit sowie Erbrechen und Durchfall. Bei einem der Symptome solle sofort ein Tierarzt aufgesucht werden. Die Bevölkerung soll mögliche Köder unverzüglich dem Ordnungsamt oder der Polizei melden. Die Ermittlungen nach der Person laufen, die Giftköder ausgelegt hat. Zur Aufklärung des Falles bittet die Polizei, dass sich Zeugen bei der Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 963-2403 melden.